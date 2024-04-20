Çin'in lityum-iyon batarya sektörü istikrarlı büyüme ivmesini sürdürdü

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in lityum-iyon batarya sektörü yılın ilk iki ayında istikrarlı büyüme ivmesini sürdürdü.
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak-Şubat dönemindeki toplam lityum-iyon batarya üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 117 gigavat-saati aştı.
Söz konusu dönemde enerji depolamaya yönelik lityum-iyon batarya üretimi 17 gigavat-saat, yeni enerjili araçların güç bataryalarının kurulu kapasitesiyse yaklaşık 50 gigavat-saat olarak gerçekleşti.
Verilere göre Ocak ile Şubat ayları arasındaki lityum-iyon batarya ihracatı, 61,94 milyar yuana (yaklaşık 8,72 milyar ABD doları) ulaştı.
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