Çin\'in lityum-iyon pil sektörü büyümeye devam ediyor

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in lityum-iyon pil sektörü, bu yılın Eylül-Ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde kaydettiği yüzde 17'lik artışla büyümeye devam etti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, iki aylık dönemde 185 gigavat-saatlik (GWh) lityum-iyon pil üretildi.

Güç depolamaya yönelik lityum-iyon pillerin üretimi 38 gigavat-saati aşarken, yeni enerjili araçlar için bataryaların kurulu gücü ise yaklaşık 76 gigavat-saat olarak gerçekleşti.

Çin'in lityum-iyon pil ihracatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artarak 82,46 milyar yuan (yaklaşık 11,62 milyar ABD doları) oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında toplam lityum-iyon pil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 765 gigavat-saati aştı.