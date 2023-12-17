 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in lityum-iyon pil sektörü büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in lityum-iyon pil sektörü büyümeye devam ediyor

Çin'in lityum-iyon pil sektörü, Eylül-Ekim aylarında geçen yıla göre yüzde 17 artışla toplam üretimde büyüme kaydetti. İki aylık dönemde 185 GWh lityum-iyon pil üretildi. Güç depolamaya yönelik pillerin üretimi 38 GWh'a ulaşırken, yeni enerjili araçlar için bataryaların kurulu gücü 76 GWh oldu. Çin'in lityum-iyon pil ihracatı ise yüzde 21 artarak 82,46 milyar yuan oldu.

Çin\'in lityum-iyon pil sektörü büyümeye devam ediyor
17.12.2023 - 10:30,
Abone Ol

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in lityum-iyon pil sektörü, bu yılın Eylül-Ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde kaydettiği yüzde 17'lik artışla büyümeye devam etti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, iki aylık dönemde 185 gigavat-saatlik (GWh) lityum-iyon pil üretildi.

Güç depolamaya yönelik lityum-iyon pillerin üretimi 38 gigavat-saati aşarken, yeni enerjili araçlar için bataryaların kurulu gücü ise yaklaşık 76 gigavat-saat olarak gerçekleşti.

Çin'in lityum-iyon pil ihracatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artarak 82,46 milyar yuan (yaklaşık 11,62 milyar ABD doları) oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında toplam lityum-iyon pil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 765 gigavat-saati aştı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in lityum-iyon pil sektörü büyümeye devam ediyor - Son Dakika


10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:30:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in lityum-iyon pil sektörü büyümeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement