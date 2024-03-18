Çin'in Sabit Varlık Yatırımları İlk İki Ayda Arttı

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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarken, bu oran 2023'ün tamamındaki büyüme oranının 1,2 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Ocak ve Şubat aylarında toplam yatırım 5,0847 trilyon yuana (yaklaşık 717 milyar ABD doları) ulaştı.

Dağılıma bakıldığında, altyapı inşaatına yapılan yatırımlar söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarken, imalat yatırımları ise yüzde 9,4'lük güçlü bir artış sergiledi.

Yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 yükseldi. Özellikle yüksek teknolojili imalat sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 10, yüksek teknolojili hizmet sektörüne yapılan yatırımlar ise yüzde 7,8 oranında arttı.