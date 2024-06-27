Çin'in Sanayi Şirketlerinin Karları Arttı

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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2024'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre büyüme oranı, yılın ilk dört ayında kaydedilen yüzde 4,3'lük artışa kıyasla daraldı.

Yıllık ana ticaret gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının birleşik karları, Ocak-Mayıs döneminde 2,75 trilyon yuana ulaştı.

Büronun izlediği 41 sanayi kategorisinden 32'sinin karlarında artış görüldü.

Ekipman imalat sektörünün karları, Ocak-Mayıs döneminde hızla artmaya devam etti.

NBS, sektörün birleşik karlarının yıllık bazda yüzde 11,5 oranında arttığını açıkladı.

Büro, ülkenin sanayi karlarındaki genel büyümeye 3,6 yüzde puan katkıda bulunan bu artışla ekipman imalat sektörünün, genel büyümeye en büyük katkı sağlayan sektör haline geldiğini söyledi.