Çin'in Shanxi eyaletinde kömür üretimi 2024 yılında 1,3 milyar ton civarında kalacak - Son Dakika
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Çin'in Shanxi eyaletinde kömür üretimi 2024 yılında 1,3 milyar ton civarında kalacak

Çin'in önde gelen kömür üreticilerinden biri olan Shanxi eyaleti, 2024 yılında kömür üretiminin yaklaşık 1,3 milyar ton civarında kalmasını bekliyor. Eyalet, kömür endüstrisinin güvenli, verimli, yeşil ve akıllı gelişimine odaklanacak ve üretim kapasite yapısını optimize ederek ileri üretim kapasitesinin payını artıracak.

08.04.2024 12:56
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TAİYUAN, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen kömür üreticilerinden biri olan ve ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde, 2024 yılında kömür üretiminin yaklaşık 1,3 milyar ton civarında kalması bekleniyor.

Eyalet yönetimi tarafından yayımlanan istikrarlı kömür üretimi ve tedariki planına göre, eyalet 2024 yılında kömür endüstrisinin güvenli, verimli, yeşil ve akıllı gelişimine odaklanacak, üretim kapasite yapısını daha da optimize edecek ve ileri üretim kapasitesinin payını artıracak.

Çin'in enerji zengini eyaletleri yüksek kaliteli büyüme için çabalarken, endüstriyel yapıları ve enerji karışımlarında köklü bir dönüşüm yaşıyor.

Shanxi'de 2016 yılındaki 832 milyon tondan 2023 yılında 1.378 milyar tona ulaşarak üst üste yedi yıl boyunca hızlı büyüme kaydeden kömür üretimi, ilk kez bu yıl kasten azaltılacak.

Kaynak: Xinhua

Shanxi, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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