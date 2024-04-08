Çin'in Shanxi eyaletinde kömür üretimi 2024 yılında 1,3 milyar ton civarında kalacak

TAİYUAN, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen kömür üreticilerinden biri olan ve ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde, 2024 yılında kömür üretiminin yaklaşık 1,3 milyar ton civarında kalması bekleniyor.
Eyalet yönetimi tarafından yayımlanan istikrarlı kömür üretimi ve tedariki planına göre, eyalet 2024 yılında kömür endüstrisinin güvenli, verimli, yeşil ve akıllı gelişimine odaklanacak, üretim kapasite yapısını daha da optimize edecek ve ileri üretim kapasitesinin payını artıracak.
Çin'in enerji zengini eyaletleri yüksek kaliteli büyüme için çabalarken, endüstriyel yapıları ve enerji karışımlarında köklü bir dönüşüm yaşıyor.
Shanxi'de 2016 yılındaki 832 milyon tondan 2023 yılında 1.378 milyar tona ulaşarak üst üste yedi yıl boyunca hızlı büyüme kaydeden kömür üretimi, ilk kez bu yıl kasten azaltılacak.
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6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlık bölgesinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Trafik polis ekipleri, mezarlık çevresindeki ara sokakları trafiğe kapatarak trafik yoğunluğunu önlemek için önlemler aldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında balya makinesi de ağır hasar gördü. Jandarma soruşturma başlattı.
Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı isim görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı.
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