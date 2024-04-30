Çin'in Shenzhou-17 Uzay Aracı Yeryüzüne Dönüyor

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JİUQUAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracı, ülkenin uzay istasyonu kombinasyonundan Salı günü Beijing saatiyle 08.43'te ayrıldı.

Yörüngede yaklaşık altı ay kalan üç astronot Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin yeryüzüne dönüyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Shenzhou-17 mürettebatı ayrılma işleminden önce yer personelinin yardımıyla uzay istasyonu kombinasyonunun pozisyonunun ayarlanması, deneysel verilerin işlenip iletilmesi ve kalan malzemelerin aktarılması gibi bir dizi görevi tamamlayıp Shenzhou-18 mürettebatıyla devir teslim işlemlerini gerçekleştirdi.

Çin, 25 Nisan'da Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, bir sonraki altı aylık görev için Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu olmak üzere üç astronotu uzay istasyonuna göndermişti.