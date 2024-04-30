Çin'in Shenzhou-17 Uzay Aracı Yeryüzüne Dönüyor - Son Dakika
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Çin'in Shenzhou-17 Uzay Aracı Yeryüzüne Dönüyor

Çin'in Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracı, yörüngede altı ay geçirdikten sonra ülkenin uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. Üç astronot Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin yeryüzüne dönüyor. Ayrılma işleminden önce mürettebat, bir dizi görevi tamamlayarak Shenzhou-18 mürettebatıyla devir teslim işlemlerini gerçekleştirdi.

30.04.2024 09:17
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JİUQUAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracı, ülkenin uzay istasyonu kombinasyonundan Salı günü Beijing saatiyle 08.43'te ayrıldı.

Yörüngede yaklaşık altı ay kalan üç astronot Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin yeryüzüne dönüyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Shenzhou-17 mürettebatı ayrılma işleminden önce yer personelinin yardımıyla uzay istasyonu kombinasyonunun pozisyonunun ayarlanması, deneysel verilerin işlenip iletilmesi ve kalan malzemelerin aktarılması gibi bir dizi görevi tamamlayıp Shenzhou-18 mürettebatıyla devir teslim işlemlerini gerçekleştirdi.

Çin, 25 Nisan'da Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, bir sonraki altı aylık görev için Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu olmak üzere üç astronotu uzay istasyonuna göndermişti.

Kaynak: Xinhua

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