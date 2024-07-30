Çin'in Sınır Ötesi E-Ticaret Hacmi 2024 Yılında Artış Gösterdi

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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in sınır ötesi e-ticaret hacmi 2024 yılının ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10,5 artışla 1,22 trilyon yuana (yaklaşık 170,95 milyar ABD doları) ulaştı.

Gümrük Genel İdaresi Sözcüsü Lyu Daliang Salı günü düzenlenen basın toplantısında, sınır ötesi e-ticaretin hızlı gelişiminde bu amaçla pilot bölgelerin kurulması ve gümrükleme prosedürlerinin kolaylaştırılması gibi destekleyici politikaların etkili olduğunu söyledi.

Lyu, ülkenin önümüzdeki dönemde gümrükleme prosedürlerini daha fazla kolaylaştıracağını ve sınır ötesi e-ticaretin gelişimini desteklemek için hizmetleri iyileştireceğini söyledi.