Çin\'in somut olmayan kültürel mirası ve çağdaş tasarımı buluşturan sergi Londra\'da açıldı

LONDRA, 18 Eylül (Xinhua) -- "El Sanatlarını Canlandırmak: Zihnin Yansıması" sergisi çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açtı.

Çin'in somut olmayan kültürel mirasını ve çağdaş tasarımı bir araya getiren sergide 70'ten fazla Çinli ve uluslararası sanatçının yaklaşık 150 eseri sergileniyor.

2026 Londra Tasarım Festivali'nin bir parçası olan ve 27 Eylül'e kadar devam edecek olan sergide, seramik, lake, nakış, cam, elyaf sanatı, mobilya ve enstalasyon alanlarında eserler yer alıyor.