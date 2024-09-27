Çin'in Ultra Derin Gaz Sahası Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'in Ultra Derin Gaz Sahası Faaliyete Geçti

Çin\'in Ultra Derin Gaz Sahası Faaliyete Geçti

Çin'in ilk ultra derin su gaz sahası Shenhai Yihao'nun faz II projesi, Hainan'da hayata geçti.

27.09.2024 14:23
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HAİKOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ilk ultra derin su gaz sahası Shenhai Yihao, diğer adıyla Derin Deniz No. 1'in faz II projesi Cuma günü Çin'in en güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın güneydoğusundaki sularda faaliyete geçti.

Gaz sahasının işletmecisi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, bu projenin faaliyete geçmesinin, Çin'in karmaşık koşullar altında petrol ve gaz kaynaklarını geliştirme kapasitesinin dünyada en üst sıralarda yer aldığı anlamına geldiği belirtildi.

Kanıtlanmış rezervi 50 milyar metreküpün üzerinde olan faz II projesi, diğer tesislerin yanı sıra 12 derin su gaz kuyusu, 14.000 tonun üzerinde ağırlığa sahip kapsamlı bir işleme platformu ve toplam uzunluğu yaklaşık 250 km olan beş denizaltı boru hattını içeriyor.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne göre, projenin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte Derin Deniz No. 1'in yıllık en yüksek doğal gaz üretiminin 3 milyar metreküpten 4,5 milyar metreküpe çıkması ve önemli bir gaz tedarik kaynağı haline gelerek Çin'in enerji güvenliğinin sağlanmasına destek olması bekleniyor.

CNOOC'nin Hainan şubesinin genel müdürü Jiang Ping, faz II projenin geliştirilmesi ve inşasının dokuz yıl sürdüğünü, bu süreçte, projenin inşaatında çalışanların yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi çeşitli zorluklarla karşılaşarak birkaç önemli teknolojik atılım gerçekleştirmeyi başardıklarını söyledi.

Çin'in güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki Sanya şehrine 150 km mesafede bulunan ve denizin 1.500 metreden fazla maksimum derinliğinde çalışabilen Derin Deniz No. 1, Haziran 2021'de faaliyete geçti.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

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