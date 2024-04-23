Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi Rekor Kırdı

Çin\'in Xinjiang Bölgesi\'nde Yeni Enerji Kapasitesi Rekor Kırdı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, yeni enerji kapasitesini artırarak bölgenin toplam kurulu kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturdu. Devlet Elektrik Şebekesi Xinjiang Elektrik Gücü Limited Şirketi'nin açıklamasına göre, bölgede yıl sonuna kadar 89 milyon kilovat civarında yeni enerji kapasitesine ulaşılması bekleniyor. Xinjiang, rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olmasıyla ülkenin önde gelen bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

23.04.2024 16:25
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URUMQİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kurulu yeni enerji kapasitesi 70 milyon kilovatı aşarak bölgenin toplam kurulu kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturdu.

Devlet Elektrik Şebekesi Xinjiang Elektrik Gücü Limited Şirketi'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, bölgede yıl sonuna kadar 89 milyon kilovat civarında kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşılması bekleniyor. Bu seviye, yeni enerjinin Xinjiang'daki en önemli elektrik kaynağı haline gelecek olmasını simgeliyor.

Şirket, geçen yıl Xinjiang'da 502,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve bunun 90,5 milyar kilovatsaatinin yeni enerji ile elde edildiğini belirtti.

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Xinjiang, yeni enerji gelişimi açısından ülkenin önde gelen bölgelerinden biri.

Kaynak: Xinhua

Uygur, Çin, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi Rekor Kırdı - Son Dakika
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