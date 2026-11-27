Çin'in Yaogan 50-04 uydusu, Long March 6 ile 682. taşıma görevinde uzaya fırlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Yaogan 50-04 gözlem uydusunu Long March 6 roketiyle Tayyüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderdi. Uydu yörüngeye yerleşirken fırlatma Long March roketleriyle yapılan 682. taşıma görevi oldu; uydu kadastro, hasat tahmini ve afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre, Yaogan 50-04 uydusu, Long March 6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 682. taşıma görevi oldu.
Uzaktan algılama özelliğine sahip uydular, kadastro, hasat tahmini ve afet önleme ile yardım çalışmalarında kullanılacak.
Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?