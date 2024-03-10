Çin'in Yeni Enerjili Binek Araç İhracatı Arttı

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BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, geçen ay toplam 79.000 yeni enerjili binek araç ihraç edildi.

Birliğin verilerine göre, Şubat ayında binek araç perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 düşüşle yaklaşık 1,1 milyon adet olarak gerçekleşti. Birlik bu düşüşün nedenini, bu yıl Bahar Bayramı'nın 10 Şubat'a denk gelmesine ve tüketici talebinin önceden karşılanmasına bağladı.

Birliğe göre yılın ilk iki ayında toplam 3,13 milyon binek araç satılırken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.