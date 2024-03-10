Çin'in Yeni Enerjili Binek Araç İhracatı Arttı - Son Dakika
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Çin'in Yeni Enerjili Binek Araç İhracatı Arttı

Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Geçen ay toplam 79.000 yeni enerjili binek araç ihraç edildi. Şubat ayında binek araç perakende satışları ise yüzde 21 düşüşle 1,1 milyon adet olarak gerçekleşti.

10.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, geçen ay toplam 79.000 yeni enerjili binek araç ihraç edildi.

Birliğin verilerine göre, Şubat ayında binek araç perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 düşüşle yaklaşık 1,1 milyon adet olarak gerçekleşti. Birlik bu düşüşün nedenini, bu yıl Bahar Bayramı'nın 10 Şubat'a denk gelmesine ve tüketici talebinin önceden karşılanmasına bağladı.

Birliğe göre yılın ilk iki ayında toplam 3,13 milyon binek araç satılırken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, İhracat, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Enerjili Binek Araç İhracatı Arttı - Son Dakika

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