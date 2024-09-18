Çin'in Yeşil Enerjideki Üstünlüğü Sürüyor

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LOS ANGELES, 18 Eylül (Xinhua) -- New York Times gazetesinde yayımlanan bir görüş yazısında Çin'in son dönemde küresel yeşil dönüşümde kaydedilen ilerlemelerde üstünlüğü sürdürdüğü belirtildi.

Pazartesi günü gazetede yayımlanan makalede, Çin'in dışındaki dünyaya bakıldığında tablodaki "göz alıcı" küresel durumun önemli ölçüde nispeten düz bir eğride geliştiğinin görüldüğü, yeşil enerjinin halen doğru yönde ilerlediği ancak bu ilerlemenin çok daha yavaş gerçekleştiği ifadeleri yer aldı.

Güneş enerjisi alanında 2023'te Çin'in dahil edildiği durumda küresel toplamda 425 gigavatlık yeni güneş enerjisi kurulumu gerçekleşirken, Çin'in hariç tutulduğu küresel toplamda ise sadece 162 gigavatlık kurulum gerçekleştirildiğinin dile getirildiği makalede, "Yeni güneş enerjisi kurulumu Çin'de 263 gigavat, ABD'de ise sadece 33 gigavat olarak kayda geçmiştir" ifadesi kullanıldı.

Makaleye göre 2019-2023 döneminde Çin, yeni eklenen kapasitesini sekiz kattan fazla artırırken Çin'in hariç tutulduğu dünya geneli ise bu oranı iki katına bile çıkaramadı.

Güneş enerjisi dışındaki alanlarda da aynı trend hakim. Yakın zamanda yapılan bir tahmine göre bu yıl küresel çapta inşa edilmekte olan tüm büyük güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrallerinin yaklaşık üçte ikisi Çin'de bulunuyor ve Çin'in yeşil enerjiyi konuşlandırma ölçeği dünyadaki diğer tüm ülkelere göre sekiz katın üzerinde.

Çin'in diğer ülkelerin yeşil dönüşümlerine de güç verdiğinin ifade edildiği makalede, "2022'de dünyada üretilen güneş plaka ve güneş pillerinin yaklaşık yüzde 90'ı Çin menşeli idi; bu rakam, bir bakımdan dünyanın geri kalanının kurulum için hazır olduğu oranının iki katından fazla idi" görüşü dile getirildi.

Makalede, "Günümüzde ABD'li politika yapıcılar, Amerika'nın temiz enerji sektörlerini korumak için yeşil teknoloji gümrük vergilerine başvuruyor. Bu, konuşlandırma oranları açısından çoktan kaybettiğimiz yarışı, fiyatlar açısından da kaybetmekte olduğumuzu gösteren bir işaret" ifadeleri yer aldı.

Çin, geleceğinin büyük bir bölümünü yeni gelişen enerji teknolojilerine yatırıyor ve kendi dönüşümü hakkında yaptığı küresel taahhütlerin çok ilerisinde yarışı götürüyor.

Makalede, "Söz gelimi bu yıl Çin, toplam yenilenebilir enerji için koyduğu 2030 hedefini altı yıl önceden tutturmuş durumda. ABD'de bizler daha çok yapay zekaya odaklanmış durumdayız" görüşü yer aldı.