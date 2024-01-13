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Çin'in Zhejiang eyaleti, yeni enerji geliştirme patlaması yaşadı - Son Dakika
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Çin'in Zhejiang eyaleti, yeni enerji geliştirme patlaması yaşadı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaleti, ülkenin çifte karbon vaatlerini yerine getirme taahhüdünün bir parçası olarak 2023 yılında yeni bir enerji geliştirme patlamasına sahne oldu. Eyaletin kurulu güneş fotovoltaik kapasitesi 33,57 GW'a, kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi ise 5,84 GW'a ulaştı. Yeni enerji, istikrarlı bir enerji arzının sağlanmasında giderek daha önemli bir rol oynuyor. Zhejiang eyaleti, temiz enerji gelişimi alanında kendisini bir tanıtım bölgesi haline getirmeye çalışarak, işletmeleri ve bölge sakinlerini yeşil enerjiye yönlendirmeye teşvik edecek politikalar uygulamaya başladı.

Çin\'in Zhejiang eyaleti, yeni enerji geliştirme patlaması yaşadı
13.01.2024 - 12:25,
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HANGZHOU, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaleti, ülkenin çifte karbon vaatlerini yerine getirme taahhüdünün bir parçası olarak 2023 yılında yeni bir enerji geliştirme patlamasına sahne oldu.

Devlet Elektrik Şebekesi Zhejiang Elektrik Enerjisi Ltd. Şti.'ye göre, eyaletin kurulu güneş fotovoltaik kapasitesi 2023 yılı sonunda 33,57 GW'a, kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi ise 5,84 GW'a ulaştı.

Şirket, Zhejiang'ın geçen yıl yaklaşık 10 GW artan kurulu yeni enerji kapasitesinin, 130,77 GW ile ilk kez toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğunu açıkladı.

Yeni enerji, istikrarlı bir enerji arzının sağlanmasında giderek daha önemli bir rol oynuyor. Yatırım patlamasının yaşandığı dönemde, eyaletin yeni enerji kaynaklarından elektrik üretiminin 2023'te yıllık yüzde 31 artışla 40,6 milyar kWh'ye ulaştığı belirtildi.

Ekonomik güç merkezi olan kıyı eyaleti, son yıllarda temiz enerji gelişimi alanında kendisini bir tanıtım bölgesi haline getirmeye çalışarak, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar olmak üzere işletmeleri ve bölge sakinlerini yeşil enerjiye yönelmeye teşvik edecek politikalar uygulamaya başladı.

Çin, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma şeklindeki ikili karbon hedeflerine bağlı kalmayı taahhüt etmişti.

Kaynak: Xinhua
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