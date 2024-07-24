Çin, İngiltere ile İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır

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LONDRA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçiliği sözcüsü, Çin ve İngiltere'nin geniş bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu ve Çin'in çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek üzere yeni İngiltere hükümetiyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Sözcü Salı günü Çinli ve İngiliz gazetecilere yönelik basın brifinginde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ekonomilerinden olan iki ülkenin ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji, eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası ve bölgesel konular gibi alanlarda geniş yelpazede ortak çıkarları bulunduğunu ve yaygın işbirliği fırsatlarını paylaştığını belirtti.

Sözcü, "Çin-İngiltere ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve birbirinin içişlerine karışmama ilkeleri temelinde Çin yeni İngiltere hükümetiyle çalışmaya istekli" dedi.

Çin ve İngiltere ekonomilerinin yüksek oranda birbirini tamamladığına ve üst düzey imalat, yeni enerji, elektrikli araçlar, finansal hizmetler, biyofarmasötik ve yaratıcı sektörler gibi alanlarda büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken sözcü, "İngiltere ile kalkınma fırsatlarını paylaşmaya ve bu alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeye istekliyiz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Bazı Batılı medya organları, Çin'in kalkınma imkanları konusunda kötümser söylemler yaymakta ısrar ediyor. Yaptıkları tahminler, gerçekler karşısında iflas etmiştir ve bundan sonra da edecektir. Çin'le 'bağlarını koparma' ve Çin kaynaklı 'riskleri azaltma' şeklindeki kuru gürültü geri tepecek ve Çin'in kalkınmasını durduramayacaktır" dedi.