Çin, IOMed İmza Töreninde Laos ve Nepal ile Bir Araya Geldi

HONG KONG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün (IOMed) kuruluş sözleşmesinin imza törenine katılmak üzere Hong Kong'da bulunan Laos Başbakan Yardımcısı Saleumxay Kommasith ve Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü gerçekleşen görüşmede, Laos'un Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün kuruluş sürecine aktif şekilde katılıp sözleşmenin imzalanmasında öncü rol oynamasını ve önemli katkılarda bulunmasını takdir ettiklerini söyledi.

Saleumxay ise arabuluculuğun Asya'nın kültürel özelliklerini yansıttığını ve gelişmekte olan ülkelerin anlaşmazlıkları bu yöntemle çözmeye daha yatkın olduğunu belirtti. Saleumxay, IOMed'in daha fazla ülkenin katılımıyla bölgesel barış ve güvenliğin geliştirilmesinde kilit rol oynayacağına inandığını da dile getirdi.

Aynı gün Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba ile de bir araya gelen Wang, Nepal'in küresel yönetişimin güçlendirilmesine ortaklaşa katkı sağlamak üzere en kısa sürede Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'ne katılmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün kuruluş sözleşmesinin imza törenini başarılı şekilde gerçekleştiren Çin'i tebrik eden Deuba, örgüt merkezinin Hong Kong'da olmasının ideal bir tercih olduğunu kaydetti.