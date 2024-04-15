Çin, İran ve İsrail arasındaki gerilimde ateşkes çağrısı yapıyor

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Çin, İran ile İsrail'in karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tırmanan gerilimden duyulan endişeyi dile getirerek, Tel Aviv yönetimine Gazze'de ateşkesi sağlama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Cai Cün, İsrail'in Pekin Büyükelçisi Irit Ben- Abba ile görüştü.

Cai, görüşmede Çin'in Orta Doğu'da yükselen gerilimden derin endişe duyduğunu, çatışmanın hiçbir tarafa faydasının olmayacağını belirterek, "En önemli öncelik Gazze'de ateşkesi sağlamak ve çatışmaya son vermek olmalı." dedi.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması gerektiğinin altını çizen Cai, tüm tutukluların en kısa zamanda serbest bırakılarak Filistin sorununda tarafların barış içinde bir arada yaşayacağı "iki devletli çözüme" dönülmesini umduklarını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından dün yayımladığı yazılı açıklamada, taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, gerilimin Gazze'deki çatışmanın yayılmasına etki edebileceği belirtilerek, savaşa derhal son verilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurgulanmıştı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.