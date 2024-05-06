Guangzhou\'da düzenlenen Kanton Fuarı\'na rekor sayıda uluslararası alıcı katıldı

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GUANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Pazar günü sona eren ve Kanton Fuarı olarak da bilinen 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na rekor sayıda uluslararası alıcı katıldı.

Fuar organizatörüne göre, fiili katılımlı fuara 215 ülke ve bölgeden toplam 246.000 alıcı iştirak etti. Rakam, bir önceki fuara göre yüzde 24,5 artışa işaret ediyor.

15 Nisan'da açılan fuara Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülke ve bölgelerden yaklaşık 160.000 alıcı katılırken, bu rakam bir önceki fuara göre yüzde 25,1 artış anlamına geliyor. Avrupa ve ABD'den ise yüzde 10,7 artışla yaklaşık 50.000 alıcı fuara katıldı.

Fuarda fiili katılımlı ihracat işlemleri bir önceki fuara göre yüzde 10,7 artışla 24,7 milyar ABD dolarına ulaşırken, çevrimiçi platformdaki ihracat işlemleri ise yüzde 33,1 artışla 3,03 milyar dolar olarak gerçekleşti.

1957 yılında başlatılan Kanton Fuarı, Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da yılda iki kez düzenleniyor. Çin'deki kapsamlı uluslararası ticari etkinlikler arasında en uzun soluklu etkinlik olan fuar, Çin'in dış ticaretinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.