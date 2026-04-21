Çin, Japonya\'nın Silah Satış Kurallarından Endişeli

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japon hükümetinin, yurtdışına silah satışına imkan sağlayacak şekilde ilgili kuralları revize etmesinden dolayı ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Çin de dahil olmak üzere uluslararası toplumun, Japonya'nın askeri ve güvenliğe ilişkin alanlarda son dönemde attığı tehlikeli adımlara karşı son derece teyakkuzda olacağını ifade etti.