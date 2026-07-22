Çin-Kanada İlişkilerinde İyileşme - Son Dakika
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Çin-Kanada İlişkilerinde İyileşme

Çin-Kanada İlişkilerinde İyileşme
22.07.2026 12:43
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Wang Yi, Çin-Kanada ilişkilerindeki gelişmeleri olumlu buldu ve ikili ticaretin arttığını açıkladı.

MANİLA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Kanada ilişkilerindeki iyileşme ve gelişmenin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini, iki halk tarafından memnuniyetle karşılandığını ve tarihin doğru tercihi olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü Filipinler'in başkenti Manila'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Wang, Çin-Kanada ilişkilerinin yılın başından bu yana olumlu yönde gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

İkili ticaret hacminin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttığını belirten Wang, Kanada'nın Çin'e ihracatının da yüzde 23,3 yükseldiğini söyledi. Kanada menşeli kanola ve sığır eti gibi tarım ürünlerinin yeniden Çin pazarına girdiğini, Çin üretimi elektrikli araçların ise Kanada pazarına ulaşarak iki ülke halkına daha fazla kaliteli seçenek sunduğunu ifade etti.

Anand ise Çin ile ilişkilerin Kanada'nın en fazla önem verdiği ikili ilişkiler arasında yer aldığını söyledi.

Kanada'nın tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu belirten Anand, Kanada-Çin ilişkilerinin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklemek amacıyla Çin ile üst düzey temasları daha da artırmaya, enerji, ticaret, finans ve uyuşturucuyla mücadele gibi alanlarda karşılıklı yarara dayalı işbirliğini derinleştirmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimleri teşvik etmeye, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye ve görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla gidermeye hazır olduklarını vurguladı.

Taraflar ayrıca uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

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