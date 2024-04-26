Çin, kendi geliştirdiği beyin-makine arayüz sistemini tanıttı

Güncel

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği bir beyin-makine arayüz (BMI) sistemi olan NeuCyber Dizisi BMI Sistemi, Perşembe günü Beijing'de düzenlenen 2024 Zhongguancun Forumu'nun (ZGC Forum) açılış töreninde tanıtıldı.

Forumda, bir video gösterimiyle olağanüstü bir başarı gözler önüne serildi. Elleri bağlanmış ve beynine yumuşak elektrot telleri yerleştirilmiş bir maymun, sadece "düşünce gücüyle" bağımsız bir robotik kolu kontrol ederek bir çileği tutabildi.

NeuCyber Dizisi BMI Sistemi'ni NeuCyber NeuroTech (Beijing) Limited Şirketi ile birlikte geliştiren Beijing'deki Çin Beyin Araştırmaları Enstitüsü'nün direktörü Luo Minmin, sistemin Çin'de yüksek performanslı invazif beyin-makine arayüz teknolojisindeki boşluğu doldurduğunu söyledi.

Luo, BMI sisteminin beyin için "bilgi geçidi" işlevi gördüğünü, harici cihazlarla iletişimi kolaylaştırdığını ve insan-makine etkileşimi ile hibrit zeka alanlarında en ileri teknolojileri sunduğunu belirtti.

Yetkili, "Kısacası bu teknoloji, 'düşüncenin' 'eylemleri' kontrol edebilmesi için sinirlerden gelen elektrik sinyallerindeki hassas değişimleri yakalıyor ve beynin niyetini çözümlüyor" dedi.

Sistem üç ana bileşenden oluşuyor: yüksek verimli esnek mikroelektrot dizisi, bin kanallı yüksek hızlı sinir sinyali toplama sistemi ve ileri beslemeli bir kontrol mekanizmasına dayalı üretken sinir kodu çözme algoritması.

NeuCyber NeuroTech (Beijing) Limited Şirketi İş Geliştirme Direktörü Li Yuan, elektrotların, kaydedilen beyin sinyallerinin kalitesini ve "beyin kontrolünün" hassasiyetini belirlediğini söyledi. Sistem, sinyal yakalama kabiliyetini artırmak için ince bir elektrot zinciri üzerinde çok sayıda elektrot kontağından faydalanıyor.

Li, esnek malzemelerden yapılan elektrot tellerinin ancak mikroskop altında görülebildiğini belirtti. Yüksek biyolojik uyumluluğa sahip olan ve hücre zehirlenmesi riski yaratmayan malzeme, beyin dokusuna tam anlamıyla uyum sağlıyor.

Li, "Söz konusu malzemenin hem etkin kanal sayısı hem de uzun vadeli istikrarı, uluslararası açıdan en son teknoloji düzeyinde. Sert elektrotlardan farklı olarak, esnek mikroelektrot dizisi makak maymunlarının beynine yerleştirildikten bir yıl sonra bile beyin sinyallerini etkili şekilde kaydedebiliyor" dedi.

Sistemin ileri besleme kontrol mekanizmasına dayalı üretken sinir kodu çözme algoritması ise serebral korteksteki sinir aktivitesi ile hareket parametreleri arasında doğru bir haritalama oluşturabiliyor.

"BMI sistemi güvenlik, istikrar ve etkinliğe odaklanıyor. Bu, sistematik bir proje" diyen Luo, invazif BMI sisteminin elektrot, çip, algoritma, yazılım ve malzemeler gibi çok sayıda teknolojiyi içeren uzun bir gelişim zincirine sahip olduğunu, ancak yine de teknolojik iyileştirme ve yineleme açısından önünde kat etmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu belirtti.

2007 yılında başlatılan ZGC Forumu, sürekli inovasyon ve kalkınmaya odaklanarak yıllar içinde ulusal düzeyde bir açık inovasyon platformuna ve uluslararası bir foruma dönüştü.