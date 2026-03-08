Çin: Küresel Güney, Çok Kutupluluğun Gücü - Son Dakika
Çin: Küresel Güney, Çok Kutupluluğun Gücü

08.03.2026 15:07
Wang Yi, Küresel Güney'in uluslararası düzenin anahtarı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney'in dünyada çok kutupluluğun kilit öneme sahip itici güçlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Küresel Güney'in kolektif yükselişinin, dünyada yaşanmakta olan büyük değişimin en ayırt edici özelliği olduğuna dikkat çekerek, Küresel Güney'in dünya ekonomisindeki payının son 40 yılda yüzde 24'ten yüzde 40'ın üzerine çıktığını belirtti.

Wang, hegemonyacılık ve güç politikalarının güç gösterisi yaparak uluslararası düzene ağır darbe vurduğu bir dönemde Küresel Güney ülkelerinin, iletişim ve koordinasyonu artırması, meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa savunması ve bağımsız kalkınma alanlarını genişletmek üzere birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası sahnede yükselen Küresel Güney'in kalıcı olacak olumlu bir güç olduğunu kaydeden Wang, "Değişen ve giderek çalkantılı hale gelen dünyada daha fazla güven ve birlik oluşturmalı ve birlik içinde barış, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarını ortaklaşa savunmalıyız" dedi.

"Çin'in kalbi Küresel Güney ile birlikte atmakta, kökleri de Küresel Güney'de yer almaktadır" diyen Wang, modernleşmeye ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına giden yolda diğer Küresel Güney ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

