Çin, Lijian-1 Y3 roketiyle beş uyduyu uzaya fırlattı

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JİUQUAN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Salı günü beş uydu taşıyan Lijian-1 Y3 roketini uzaya fırlattı.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 12.03'te fırlatılan roket, bir grup uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi.
Bu fırlatma, Lijian-1 taşıyıcı roket serisinin üçüncü uçuş görevi oldu.
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