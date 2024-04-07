Çin Merkez Bankası, Bilim ve Teknoloji İnovasyonunu Desteklemek İçin 70 Milyar Dolarlık Kredi Oluşturdu

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BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, bilim-teknoloji inovasyonunu, teknik dönüşümü ve ekipman yenilemeyi desteklemek üzere 500 milyar yuan (yaklaşık 70,47 milyar ABD doları) değerinde özel bir yeniden borçlanma kredisi oluşturduğunu açıkladı.

Merkez Bankası'nın Pazar günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, bir yıllık kredinin faiz oranı yüzde 1,75 seviyesinde olup, söz konusu kredi, her biri bir yıl vadeli olmak üzere iki kez uzatılabilecek.

Bankaya göre kredi, erken gelişme döneminde veya büyüme aşamasında olan bilim ve teknoloji odaklı küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra kilit sektörlerin daha dijital, akıllı, gelişmiş ve yeşil hale gelmesine yardımcı olacak teknik dönüşüm ve ekipman yenileme projeleri için kredi desteğini artırmak üzere finans kuruluşlarına kılavuzluk etmeyi hedefliyor.

Merkez Bankası, aralarında Çin Kalkınma Bankası, Çin Posta Tasarruf Bankası, bazı politika bankaları, devlete ait ticari bankalar ve anonim ticari bankaların da yer aldığı 21 finans kuruluşuna düşük maliyetli fonlar sağlayacak.

Banka, bu kurumlar tarafından çıkarılan uygun krediler için kredi anaparasının yüzde 60'ına eşdeğer tutarda yeniden kredilendirme imkanı sunacak.