Çin Merkez Bankası KOBİ'lere Destek Sağlıyor

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dış belirsizliklere karşı koymaları ve faaliyetlerini istikrara kavuşturmalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi önlemi uygulamaya koydu.

Çin Merkez Bankası Araştırma Enstitüsü Başkanı Ding Zhijie, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde, "Merkez Bankası tarafından benimsenen ılımlı serbest para politikası, reel ekonominin kullanabileceği fonların artırılmasına, KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin finansman maliyetlerinin düşürülmesine ve operasyonel istikrarlarının artırılmasına katkı sağlıyor" dedi.

Ding, bankanın, daha güçlü kredi desteği sağlayarak ve faiz yüklerini hafifleterek küçük işletmeleri destekleyecek adımlar attığını belirtti.

Mikro ve küçük işletmelere verilen geri ödenmemiş kapsayıcı krediler nisan ayı sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 34,3 trilyon yuana (yaklaşık 4,77 trilyon ABD doları) ulaşarak genel kredilerdeki büyümeyi geride bıraktı.

İşletmeler için finansman maliyeti de düştü. Yeni verilen kurumsal kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı nisan ayında önceki yıla göre 50 baz puan düşerek yüzde 3,2 oldu.

Banka ayrıca tarım sektörünü ve küçük işletmeleri desteklemek amacıyla yeniden borçlanma kotasına 300 milyar yuan fon ekleme kararı aldı.

Ding, istihdam yaratma ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla 2016 yılında uygulamaya konulan politika araçlarından biri olan girişimcilik garanti kredisinin rolünü de dikkat çekti. Ding, Çin Merkez Bankası'nın, istihdamın istikrara kavuşturulması için mali yardımın genişletilmesi amacıyla her düzeydeki bankaları politikayı daha etkin şekilde uygulamaya teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.