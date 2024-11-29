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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi 30 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenecek olan 5. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'deki toplantıya Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov'un katılacağını söyledi.