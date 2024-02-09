Çin, Ötegezegen Aramak İçin Büyük Spektroskopik Teleskop İnşa Ediyor

BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Ötegezegen aramak üzere tasarlanan büyük spektroskopik teleskop 2026 yılında tamamlanarak Çin'in kuzeyinde faaliyete geçecek.
Teleskobu geliştiren Shanghai Jiao Tong Üniversitesi, Jiatong Üniversitesi Spektroskopik Teleskobu adı verilen teleskobun Lenghu kasabası yakınlarında Saishiteng Dağı'na kurulacağını duyurdu. Qinghai eyaleti söz konusu bölgede halihazırda bir astronomi gözlem sahası kurmuş durumda.
4,4 metre açıklığa sahip teleskop, hedeflenen kaynaklar arasında hızlı geçişi kolaylaştırarak spektral gözlemlerin zamanında yapılmasını sağlıyor. Bilim insanları, teleskobun zaman alanlı astronomi ve ötegezegen keşfi gibi çeşitli alanlarda çığır açan bir dizi araştırma sonuçları elde etmesini bekliyor.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Teleskop uzun bir süre boyunca Çin'deki en başat spektral teleskop olarak kalacak" ifadesi yer aldı.
Telekoskobun yüksek hassasiyetli spektrometresi, eş zamanlı çok hedefli ve yüksek hassasiyetli spektral gözlemlere olanak sağlaması açısından dünya çapında türünün ilki olma özelliğini taşıyor. Üniversite, teleskobun ötegezegen tespitinde verimliliği büyük oranda artırmasının beklendiğini vurguladı.
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