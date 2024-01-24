Çin Otomobil İmalat Sektörü 2023 Yılında Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in otomobil imalat sektörü 2023 yılının ilk 11 ayında üretim ve gelir açısından güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, sektörün toplam sanayi katma değeri söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,3 artarak tüm imalat sanayinin yüzde 7,6 puan üzerine çıktı.

Birliğe göre, sektörün birleşik işletme geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,2 artarak 9,07 trilyon yuan (yaklaşık 1,28 trilyon ABD doları) oldu.

Veriler, bu dönemde sektörün toplam karının, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artarak 448,98 milyar yuana ulaştığını ortaya koydu.