Çin Otomobil Satışları 2024 Yılının İlk Beş Ayında Arttı

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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in otomobil satışları 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artışla yaklaşık 11,5 milyon adede yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, sadece Mayıs ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla yaklaşık 2,42 milyon adede ulaştı. Aylık bazda ise Mayıs ayı üretimi yüzde 2,5 oranında arttı.

Ülkenin yeni enerjili araç (NEV) sektörü Ocak-Mayıs döneminde sağlam bir büyüme ivmesi yakaladı.

Yeni enerjili araç üretimi ilk beş ayda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,7 artarak 3,93 milyon adede yükselirken, yeni enerjili araç satışları da yüzde 32,5'lik hızlı bir artışla 3,9 milyon adede ulaştı.

Verilere göre Çin'in otomobil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,3 artışla 2,31 milyon adede ulaştı.