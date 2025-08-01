Çin Oyun Pazarı Rekor Kırdı

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin oyun pazarı yılın ilk yarısında 23,5 milyar dolarlık rekor satış geliri kaydetti

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in oyun pazarı, 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,08 artışla 168 milyar yuan (yaklaşık 23,5 milyar ABD doları) gerçek satış geliri elde ederek rekor kırdı.

Çin'in Shanghai kentinde devam eden Çin Uluslararası Dijital Eğlence Endüstrisi Konferansı Zirve Forumu'nda açıklanan verilere göre söz konusu dönemde Çinli oyun kullanıcılarının sayısı 679 milyona yaklaşırken, Çin'de geliştirilen oyunların yurtdışı pazarlardaki gerçek satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,07 artışla 9,5 milyar ABD dolarını aştı.

Çin, 2024 yılında 325 milyar yuanı aşan iç satış geliriyle dünyanın en büyük oyun pazarı oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)