Çin, özel sektörü teşvik etmek için yeni bir yasa hazırlıyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin Cuma günü yıllık ulusal yasama oturumunda görüşülmek üzere sunduğu çalışma raporuna göre, ülkede özel sektörü teşvik için bir yasa hazırlanacak.
Rapora göre bu hamle, yeni bir kalkınma modelinin oluşturulmasını hızlandırmak ve tüm sektörlerde reformu derinleştirmek için yürütülen yasama çabalarının bir parçası.
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AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı olarak Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu, iş insanlarının sorularını yanıtlarken, diplomaside aktif olmanın önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin bu konuda en aktif ülkelerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Antalya'nın sadece turizm başkenti olmadığını, her alanda seçkin bir kent olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu da projelerini anlattı ve Muratpaşa'nın hak ettiği değeri kazanması gerektiğini söyledi.
Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Skoda marka otomobil ile Volkswagen marka minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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