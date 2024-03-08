Çin, özel sektörü teşvik etmek için yeni bir yasa hazırlıyor

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, iş insanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı olarak Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu, iş insanlarının sorularını yanıtlarken, diplomaside aktif olmanın önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin bu konuda en aktif ülkelerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Antalya'nın sadece turizm başkenti olmadığını, her alanda seçkin bir kent olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu da projelerini anlattı ve Muratpaşa'nın hak ettiği değeri kazanması gerektiğini söyledi.