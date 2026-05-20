Çin-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Rusya ilişkilerinin, daha büyük başarılar ve daha hızlı kalkınmayla öne çıkan yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Xi, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Xi, son yıllardaki değişken ve çalkantılı uluslararası konjonktür karşısında iki ülkenin yeni dönemde eşitlik, karşılıklı saygı, iyi niyet ve kazan-kazan işbirliği temelinde aralarındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını geliştirdiğini belirtti.

Xi, bu çerçevede karşılıklı siyasi güvenin daha da derinleştiğini, ticaret ve ekonomi, yatırım, enerji, bilim ve teknoloji ve halklar arası ve yerel düzeylerde etkileşim gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin ilerlemeye devam ettiğini ve iki halk arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini vurguladı.