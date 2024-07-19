Çin, Sağlık Güvenliği Standartlarını Oluşturmak İçin Yapay Zeka Kullanacak - Son Dakika
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Çin, Sağlık Güvenliği Standartlarını Oluşturmak İçin Yapay Zeka Kullanacak

Çin, Sağlık Güvenliği Standartlarını Oluşturmak İçin Yapay Zeka Kullanacak

Çin, tıbbi tedavi arayan insanlara kolaylık sağlamak amacıyla sağlık güvenliği standartlarının oluşturulmasını koordine etmek üzere ulusal bir çalışma grubu kurdu. Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi tarafından yönetilecek olan bu çalışma grubu, yerel makamlar tarafından koordine edilecek bir mekanizma oluşturarak sağlık güvenliği reformuna uyumlu bir standartlar sistemi oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, zaman içinde ulusal sağlık güvenliği standartları listesinin oluşturulması da planlanmaktadır.

19.07.2024 16:14
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1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka

Çin, Perşembe günü tıbbi tedavi arayan insanlara kolaylık sağlamak üzere sağlık güvenliği standartlarının oluşturulmasını koordine edecek ulusal bir çalışma grubu kurdu.

Grup, Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi tarafından yönetilecek ve yerel makamlar tarafından koordine edilecek bir çalışma mekanizması oluşturarak sağlık güvenliği reformuna uyumlu bir standartlar sistemi oluşturacak.

Ayrıca, zaman içinde bir ulusal sağlık güvenliği standartları listesinin oluşturulacağı da konuyla ilişkili resmi kaynaklarca belirtildi.

1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka:

Çin, sağlık güvenliği standartlarının oluşturulmasını koordine etmek üzere ulusal bir çalışma grubu kurdu.

Perşembe günü kurulan çalışma grubu ile tıbbi tedavi arayan insanlar için kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Çalışma grubu, Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi tarafından yönetilecek ve yerel makamlar tarafından koordine edilecek bir çalışma mekanizması oluşturacak. Konuyla ilgili kaynakların ifade ettiğine göre, sağlık güvenliği reformuna uyumlu standartlar sistemini hedefleyen grup, zamanla ulusal sağlık güvenliği standartları listesinin oluşturulmasını da sağlayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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