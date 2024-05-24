Çin, Şam'daki Üniversite Hastanesine Tıbbi Ekipman Bağışladı

ŞAM, 24 Mayıs (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Esad Üniversite Hastanesi'ne Çin tarafından bağışlanan tıbbi ekipmanlar, 23 Mayıs 2024.
Çin, Suriye'nin sağlık sektörünü desteklemek amacıyla ülkenin başkenti Şam'daki bir üniversite hastanesine çok ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanlar bağışladı.
Şam Üniversitesi bünyesindeki Esad Hastanesi, Çin'den gelen taşınabilir röntgen makinelerini, solunum cihazlarını ve oksijen konsantratörlerini Perşembe günü teslim aldı. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
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