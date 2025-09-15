Çin Sanayi Üretimi Ağustos'ta Yüzde 5,2 Arttı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre bu oran, temmuzdaki yüzde 5,7'lik artışa kıyasla daha yavaş bir büyümeye işaret ediyor.

Çin'in ilk 8 aydaki sanayi üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artış gösterdi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında imalat sektörünün katma değerli üretimi ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarken, madencilik sektöründeki oran yüzde 5,1 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 2,4 yükseldi.