Çin Savunma Bakanı Dong Jun'dan Afrika ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirme çağrısı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun'dan Afrika ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirme çağrısı

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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmek üzere daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Beijing'de düzenlenen 4.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmek üzere daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Dong perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 4. Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nun açılışında konuşma yaptı.

Foruma, Afrika Birliği ve 41 Afrika ülkesinden savunma yetkilileri ve askeri temsilcilerin yanı sıra Çin'deki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olduğunu hatırlatan Dong, emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı birlikte mücadele eden ve barış ve kalkınmayı teşvik etmek üzere birlikte çalışan Çin ve Afrika ülkelerinin, savunma işbirliğinde karşılıklı destek ve ortak güvenlikle öne çıkan bir yol haritası belirlediğini söyledi.

Dong, Çin ordusunun, stratejik koordinasyonu güçlendirmek, çok yönlü ve çok katmanlı savunma etkileşim mekanizmaları geliştirmek, bölgesel deniz güvenliği işbirliğini derinleştirmek ve yükselen alanlarda savunma kabiliyetlerini artırmak üzere Afrika ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Foruma katılan Afrikalı temsilciler ise Çin'in Afrika ülkeleri için önemli bir ortak olduğunu belirterek, savunma ve askeri kalkınma konusunda sağladığı yardım ve desteklerden dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Temsilciler, Afrika ülkelerinin, Çin ile savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye ve Afrika ülkeleri ile Çin arasında ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDiplomasiSavunmaAfrikaGüncelPekinSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı Dong Jun'dan Afrika ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirme çağrısı - Son Dakika
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