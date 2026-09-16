Çin Savunma Bakanı Dong Jun'dan hegemonyacılık ve militarizme karşı tetikte olma çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Savunma Bakanı Dong Jun'dan hegemonyacılık ve militarizme karşı tetikte olma çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, tarihten alınan derslerin akıldan çıkarılmaması ve hegemonyacılık, militarizm ve tarihsel revizyonizmin her türüne karşı sürekli tetikte olunması gerektiğini söyledi. Dong, 13.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, tarihten alınan derslerin akıldan çıkarılmaması ve hegemonyacılık, militarizm ve tarihsel revizyonizmin her türüne karşı sürekli tetikte olunması gerektiğini söyledi.

Dong, çarşamba günü 13. Beijing Xiangshan Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı.

Dong, dünya savaşlarının öğrettiği acı dersler ve günümüzde yaşanan çatışma ve kargaşaların yol açtığı felaketler dikkate alındığında, güvenlik yönetişiminde krizleri patlak vermeden önce önlemenin daha kritik önemde bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

İstikrarı çok taraflılık yoluyla korumak gerektiğine işaret eden Dong, gerçek çok taraflılığı savunma ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni kararlılıkla koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanı Dong Jun'dan hegemonyacılık ve militarizme karşı tetikte olma çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

13:31
Kabeye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabeye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:36:48. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı Dong Jun'dan hegemonyacılık ve militarizme karşı tetikte olma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement