Çin Sel ve Afetler İçin 80 Milyon Yuan Tahsis Etti

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin, üç eyaletteki sel ve jeolojik afetlerle mücadele çalışmalarını desteklemek üzere merkezi doğal afet yardım fonlarından 80 milyon yuan (yaklaşık 11,8 milyon ABD doları) tahsis etti.

Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından perşembe günü tahsis edilen fonlar, yılın 13. tayfunu olan Dolphin'in etkilerini azaltmak üzere ülkenin orta kesimindeki Henan ve Hubei eyaletlerinde ve doğudaki Anhui eyaletinde acil müdahale ve kurtarma çalışmalarında kullanılacak.

Dolphin Tayfunu'nun ardından Huanghuai, Jianghan ve Jianghuai bölgelerinin bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, ağır sel ve jeolojik afetlere yol açmıştı.

Söz konusu fonlar temel olarak afetlerden etkilenen bölge sakinlerinin tahliyesi ve başka bölgelere yerleştirilmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin azaltılması ve hasar gören ve yıkılan evlerin onarımı gibi acil kurtarma ve yardım operasyonlarında kullanılacak.