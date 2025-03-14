Çin Serbest Ticaret Bölgeleri Yabancı Yatırımı Artırıyor

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, hükümetin üst düzey dışa açılımı teşvik etmesinde önemli bir platform işlevi gören Çin'deki pilot serbest ticaret bölgelerinin, piyasa odaklı uygulamalar, hukukun üstünlüğü ve uluslararasılaşmayla öne çıkan birinci sınıf bir iş ortamı yaratmaya yönelik öncü reformlar başlatarak ülkede faaliyet gösteren yabancı işletmelere güçlü destek sağladığını söyledi.

Pazara erişim açısından bu bölgelerin, yabancı yatırım ve sınır ötesi hizmet ticaretine yönelik negatif liste uygulamaya koyduğunu kaydeden sözcü, katma değerli telekomünikasyon, ticari hizmetler, finans ve kültür gibi sektörlerde ise daha ileri açılım düzenlemeleri yapıldığını belirtti.

Bakanlığın uluslararası yüksek standartlı ekonomi ve ticaret kurallarına uyum sağlamak için 110'dan fazla pilot önlem aldığını ifade eden sözcü, bu önlemler kapsamında uygun pilot serbest ticaret bölgelerinin ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın, Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma ile Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması gibi uluslararası çerçevelerle uyumlu hale gelmesini desteklediklerini belirtti.

Sözcü, 2024 yılında 22 pilot serbest ticaret bölgesinin fiili kullanımda 28,25 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çektiğini ve bunun ülke toplamının yüzde 24,3'ünü oluşturduğunu ifade etti.

Çin'deki ilk pilot serbest ticaret bölgeleri, Shanghai'da 2013 yılında kuruldu. Bu ticaret bölgelerinin kuruluşuyla; hükümet fonksiyonlarında, ülkenin mali sisteminde, ticaret hizmetlerinde, yabancı yatırım ve vergilendirmede dönüştürücü reformların ve daha sonra ülke genelinde uygulanabilecek pilot politikaların denemeye alınması hedefleniyordu.