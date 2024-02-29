Çin, Shanghai'da yeni bir işbirliği bölgesi kuracak

BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin, uluslararası ticari etkileşimi teşvik etmek amacıyla Shanghai'da yeni bir işbirliği bölgesi kurmak üzere eylem planı yayımladı.
Gümrük Genel İdaresi'ne göre, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na komşu 880.000 metrekarelik bir alana kurulacak Shanghai Doğu Merkezi Uluslararası Ticaret İşbirliği Bölgesi, havalimanından giriş yapan davetli yabancı ziyaretçilerin vize kontrolünden geçmeksizin, varışlarından itibaren 30 gün boyunca ülkede kalmalarına izin verecek ve bu kişilerin eşyalarının da hızlı güvenlik kontrolünden geçirilmesi konusunda olanak sağlayacak.
İş toplantıları ve görüşmeleri için kolaylık sunan elverişli tedbirler, kısa süreli uluslararası iş faaliyetlerine yönelik ihtiyaçların daha iyi karşılanmasını hedefliyor.
Yeni bölgenin pilot alanının inşası 2025 yılında tamamlanacak. Bölgenin tamamı ise 2028 yılında faaliyete başlayacak. 2030 yılı itibarıyla bölge tamamen kurulmuş olacak.
Gümrük Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Sun Yuning, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında yeni bölgenin Shanghai pilot serbest ticaret bölgesini geliştireceğini, kentin reform, dışa açılım ve inovasyon alanındaki öncü rolünü ilerletmesine yardımcı olacağını ve ülkenin dışa açılım stratejisini teşvik edeceğini belirtti.
Çin'de yabancı etkileşimlerine açılan başlıca kapı olan Shanghai, 75.000'den fazla yabancı sermayeli şirkete ev sahipliği yaparken kentte 956 şirket genel merkezi ve 561 araştırma ve geliştirme merkezi bulunuyor.
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