Çin, Shijian-26 Uydusunu Uzaya Gönderdi

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin, yeni uydusu Shijian-26'yı perşembe günü Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 12.12'de fırlatıldı.

Uydu temel olarak ulusal arazi araştırmaları, çevre yönetimi ve diğer alanlarda kullanılarak ulusal ekonomik kalkınmayı desteklemek için bilgi hizmetleri sağlayacak.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 579. uçuş görevi oldu.