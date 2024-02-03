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Çin, Smart Dragon-3 roketiyle dokuz uyduyu yörüngeye gönderdi - Son Dakika
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Çin, Smart Dragon-3 roketiyle dokuz uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin, Smart Dragon-3 roketiyle dokuz uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin, Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarındaki sulardan fırlattığı Smart Dragon-3 (SD-3) taşıyıcı roketiyle dokuz uyduyu önceden planlanan yörüngeye gönderdi. Bu, SD-3 roketinin üçüncü uçuş görevi oldu.

03.02.2024 09:22
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YANGJİANG, Guangdong, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü denizden fırlattığı Smart Dragon-3 (SD-3) taşıyıcı roketiyle dokuz uyduyu önceden planlanan yörüngeye gönderdi.

Roket Beijing saatiyle 11.06'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarındaki sulardan fırlatıldı. Açık denizdeki fırlatma Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Merkez, bunun bir SD-3 roketinin kullanıldığı üçüncü uçuş görevi olduğunu açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin, Smart Dragon-3 roketiyle dokuz uyduyu yörüngeye gönderdi - Son Dakika
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