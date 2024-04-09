Çin, tahıl üretimini artırmak için yeni bir eylem planı başlattı

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik son çabalar kapsamında, önümüzdeki yıllarda tahıl üretimini büyük ölçüde artırmak amacıyla yeni bir eylem planı başlattı.
Devlet Konseyi tarafından yayımlanan eylem planına göre, ülke 2030 yılına kadar tahıl üretim kapasitesini 50 milyon tondan fazla artırmayı hedefliyor. Bu tarihte tahıl yetiştirme alanı yaklaşık 1,75 milyar mu yani 117 milyon hektar olacak ve mu başına tahıl üretimi 420 kilograma ulaşacak.
Çin'de üst üste dokuz yılda da 650 milyon tonu aşkın tahıl hasadı yapılırken, kişi başına düşen tahıl miktarı 493 kilogram oldu.
Ülkenin en üst düzey ekonomi planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan bir yetkili, tahıl arz ve talebinin halen "hassas bir dengede" olduğunu ve aradaki farkın gelecekte genişleyebileceğini, dolayısıyla gıda güvenliğini sağlamak için üretimin daha da artırılması gerektiğini söyledi.
Plana göre, tahıl üretimindeki artışa en büyük katkıyı mısır ve soya fasulyesi sağlayacak. Pirinç ve buğdayda kalitenin artırılması ve yapının optimize edilmesi üzerinde duruluyor. Patates ile diğer tahıl ve bakliyat türleri ise yerel koşullara göre teşvik edilecek.
Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın rehberliğinde, 720 adet kritik tahıl üreticisi ilçede suyun korunmasından, yüksek standartlı tarım arazisi inşasına ve tohum endüstrisinin yeniden canlandırılmasına kadar önemli projeler hayata geçirilecek.
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