Çin, Taiwan'a ABD silah satışına tepki gösterdi

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BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine, ABD'den ne kadar silah satın alırlarsa alsınlar, Çin'in Taiwan sorununu çözme ve ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirme yönündeki kararlılığının sarsılmaz olduğu uyarısında bulundu.

Chen söz konusu açıklamayı Pazartesi günü ABD'nin Taiwan'a yeni silah satışında bulunma kararına yönelik yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, ABD ile Taiwan arasında her türlü askeri temasa ve ABD'nin Taiwan'a silah satışına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Chen, "ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye sıkı sıkıya bağlı kalmaya, Taiwan'ı silahlandırmaktan vazgeçmeye ve 'Taiwan bağımsızlığı' ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyaller göndermeye derhal son vermeye çağırıyoruz" dedi.