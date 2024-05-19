Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian hakkında parti disiplinini ve yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Tang'a yönelik soruşturma, ÇKP Disiplin Teftiş Merkezi Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütülüyor. Tang, daha önce tarım bakanlığı, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ve Gansu eyaleti yönetimlerinde görev yapmıştı.

19.05.2024 10:36
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BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian hakkında, parti disiplinini ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Cumartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre, aynı zamanda bakanlığın önde gelen Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyeleri grubunun sekreteri olan Tang'a yönelik soruşturma, ÇKP Disiplin Teftiş Merkezi Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütülüyor.

1962 doğumlu Tang, daha önce ülkenin şu anda feshedilmiş olan tarım bakanlığının yanı sıra Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ve Gansu eyaleti yönetimlerinde görev yaptı. Tang, son görevine Aralık 2020'de atanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Gansu, Çin, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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