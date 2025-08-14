Çin, Tayland ve Kamboçya Arasında Diyalog Çağrısı Yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim sonrası iki ülkenin "güven ve dostluğu yeniden inşa etmesi" için diyalog ve istişareyi desteklediklerini belirtti.

Xinhua ajansının haberine göre, Vang, Çin'in Yünnan eyaletindeki Anning kentinde Lacang- Mekong İşbirliği (LMC) kapsamında Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile bir araya geldi.

Vang, Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimine ilişkin iki ülkenin "güveni ve dostluğu yeniden inşası için diyalog ve istişareyi desteklediklerini belirterek bu konuda "ülkelerin istekleri doğrultusunda yardım sağlamaya istekli olduklarını" ifade etti.

Maris ile ikili ilişkileri ele alan Vang, mutabık kaldıkları konularda stratejik koordinasyonu ilerletmeye yönelik hazır olduklarını ve yeşil gelişim, dijital ekonomi, yapay zeka gibi çeşitli alanlarda işbirliği potansiyelini keşfedecekleri mesajını verdi.

Vang, Çin-Tayland tren yolunda daha hızlı ilerleme kaydedilmesi ve ülkesinden yatırımcıların Tayland'da daha çok yatırım yapması çağrısı yaptı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.