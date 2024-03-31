Çin Telekomünikasyon Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü yılın ilk iki ayında istikrarlı büyüme kaydetti.
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre sektördeki şirketlerin söz konusu dönemdeki birleşik ticaret geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 292,3 trilyon yuana (yaklaşık 41,2 milyar ABD doları) yükseldi.
Büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan iş kollarının toplam geliri, çift haneli büyüme sergilemeye devam etti.
Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş kollarından elde ettikleri gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 75,76 milyar yuana çıkarak telekom sektörünün toplam gelirlerinin 2,8 yüzde puan yükselmesini sağladı.
Özellikle bulut bilişiminden elde edilen gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3, büyük veriden elde edilen gelirlerse yüzde 30,3 arttı.
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte oy kullanmak üzere H. Ahmet Kanatlı Lisesi'ne gitti. Büyükerşen, oy kullanımı sonrası yaptığı açıklamada Atatürk ilkelerine ve çizdiği yola sapmamanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin geleceği için bu seçimlerin bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, Fatma Mithat Gürsoy İlkokulu'nda oyunu kullandı. Demir, hemşehrilerini sandığa davet ederek şehir ve ülke demokrasisine hayırlı olmasını diledi.
Muğla'da yerel yönetimler seçimi için oyunu kullanan birçok vatandaş, ailesini alarak Akyaka sahiline akın etti. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar, seçim sonrası güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile akın etti. Akyaka'da denize giren, güneşlenen ve tekne turuna çıkan vatandaşlar, seçim sonuçlarının açıklanmasını beklerken sahil ve deniz keyfi yaptılar.
Afyonkarahisar'da Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli bir kişi ile mahalle muhtarı arasında çıkan tartışmada muhtar bıçakla yaralandı. Olaya müdahale eden polisler, şüpheli kişiyi gözaltına aldı. Muhtar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Manisa'daki Cemal Ergün Ortaokulu'na eşi Naciye Akçay ile gelen Akçay, 1150 numaralı sandıkta oy verdi. Akçay'a, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve partililer eşlik etti. Erkan Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimleri olduğunu belirtti ve vatandaşların sandığa gitme oranının yüksek olduğunu gördüğünü kaydetti.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle vatandaşlar aynı saat dilimi içerisinde oy kullanmak için okullara yoğunluk oluşturdu. Okul koridorları ve çevredeki park, bank ve çardaklar dolup taşarken, seyyar esnaflar da bu yoğunluktan faydalandı. Seçmenlerin güzel havanın tadını çıkardığı gözlemlendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eşi ve oğluyla birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na giderek oy kullandı. Koca, oy kullanmanın bir sorumluluk olduğunu belirterek, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte oy kullanarak, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Hacılar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Özdoğan, yapılan seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Gider, seçimlerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, milletin sözüne uymaya devam edeceklerini söyledi.
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