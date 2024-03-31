Çin Telekomünikasyon Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin Telekomünikasyon Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'in telekomünikasyon sektörü, yılın ilk iki ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Sektördeki şirketlerin birleşik ticaret geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 292,3 trilyon yuana yükseldi. Büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan iş kollarının gelirleri ise çift haneli büyüme sergiledi. Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş kollarından elde ettikleri gelirler, telekom sektörünün toplam gelirlerinin 2,8 yüzde puan yükselmesini sağladı. Bulut bilişimden elde edilen gelirler yüzde 17,3, büyük veriden elde edilen gelirler ise yüzde 30,3 arttı.

31.03.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü yılın ilk iki ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre sektördeki şirketlerin söz konusu dönemdeki birleşik ticaret geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 292,3 trilyon yuana (yaklaşık 41,2 milyar ABD doları) yükseldi.

Büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan iş kollarının toplam geliri, çift haneli büyüme sergilemeye devam etti.

Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş kollarından elde ettikleri gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 75,76 milyar yuana çıkarak telekom sektörünün toplam gelirlerinin 2,8 yüzde puan yükselmesini sağladı.

Özellikle bulut bilişiminden elde edilen gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3, büyük veriden elde edilen gelirlerse yüzde 30,3 arttı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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