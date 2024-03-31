Çin Telekomünikasyon Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Güncel

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü yılın ilk iki ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre sektördeki şirketlerin söz konusu dönemdeki birleşik ticaret geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 292,3 trilyon yuana (yaklaşık 41,2 milyar ABD doları) yükseldi.

Büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan iş kollarının toplam geliri, çift haneli büyüme sergilemeye devam etti.

Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş kollarından elde ettikleri gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 75,76 milyar yuana çıkarak telekom sektörünün toplam gelirlerinin 2,8 yüzde puan yükselmesini sağladı.

Özellikle bulut bilişiminden elde edilen gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3, büyük veriden elde edilen gelirlerse yüzde 30,3 arttı.