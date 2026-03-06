Çin Tüketici Pazarı Büyüyor - Son Dakika
Çin Tüketici Pazarı Büyüyor

06.03.2026 17:55
Çin, 2021-2025 döneminde en büyük tüketici pazarı olacak, hizmet ticaretini geliştiriyor.

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ülkenin tüketici pazarı büyüklüğünün, satın alma gücü paritesi bakımından dünyada ilk sırada geldiğini söyledi.

Wang cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'de 2021-2025 arasında kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 10.000 ABD dolarından 13.000 ABD dolarının üzerine çıktığını, hane halkı tüketim eğilimlerinde ise bazı değişiklikler görüldüğünü kaydetti.

Hizmet ticaretini güçlü şekilde geliştirmeye yönelik adımlar atacaklarını belirten Wang, bu çerçevede tıp ve sağlık hizmetleri gibi yüksek kaliteli tüketici hizmetlerinin ithalatını teşvik edeceklerini ifade etti.

Wang, vize muafiyeti gibi politikaları iyi şekilde değerlendireceklerini, seyahat hizmetleri ihracatını genişleteceklerini ve kültür, geleneksel Çin tıbbı ve yemek servisi gibi hizmetlerin ihracat potansiyelini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Wang 2026 yılında vergi iadesi uygulamasına yönelik daha güncel politikaları hayata geçireceklerini de vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

