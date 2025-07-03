Çin, Türkiye'de Renminbi Takas Bankası Kuruyor

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye şubesi olan ICBC Türkiye'yi, Türkiye için resmi renminbi takas bankası olarak yetkilendirdi.

Çin Merkez Bankası'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre karar, Çin Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında imzalanan işbirliği mutabakat zaptı hükümlerine uygun olarak alındı.

13 Haziran'da Çin Merkez Bankası, iki merkez bankasının Türkiye'de renminbi takas düzenlemesi yapılması hakkında mutabakat zaptı imzaladığını duyurmuştu. Düzenlemenin, iki ülkenin işletmeleri ve finans kuruluşları tarafından sınır ötesi ödemelerde yerel para birimlerinin kullanımını kolaylaştırması ve ikili ticaret ve yatırımların kolaylaştırılmasını daha fazla teşvik etmesi bekleniyor.

13 Haziran'da Çin Merkez Bankası ayrıca TCMB ile karşılıklı döviz swap anlaşmasının yenilendiğini de duyurdu. Bu düzenlemenin toplam değerinin, 195 milyar Türk lirası ya da 35 milyar yuan (yaklaşık 4,9 milyar ABD doları) olduğu belirtildi.

Son yıllarda Çin'le Türkiye arasındaki pragmatik işbirliği, sağlam ve istikrarlı ivmesini sürdürüyor. Resmi verilere göre ikili ticaretin hızla artmasıyla Çin, Türkiye'nin Asya'daki en büyük, dünyadaysa üçüncü en büyük ticaret ortağı konumunda.