BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Temel araştırmalar ve öncü keşifler için önemli bir yerel finansman kaynağı olan Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC), 2023 yılında toplamda 31,8 milyar yuanı (4,48 milyar ABD doları) aşan yatırımla 52.000'den fazla programı finanse etti.
Veriler, vakıf komitesinin kısa süre önce düzenlediği bir toplantı sırasında açıklandı.
Vakfın Başkanı Dou Xiankang 2024 yılında kuruluşun odak noktasının, özgünlüğü ve sınırsız keşfi teşvik etmek olacağını söyledi.
Dou, yetenek fonlama sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi, uygulamalı temel araştırma fonlarının yönetiminin güçlendirilmesi ve uluslararası bir araştırma fonlama departmanının kurulması için çaba gösterileceğini söyledi.
Dou, vakfın bilimsel ve teknolojik kaynakları en yenilikçi ve dinamik öncü araştırmacılara tahsis edeceğini de sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı, 2023 yılında 4,48 milyar dolarlık yatırımla 52.000'den fazla programı finanse etti - Son Dakika
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan 11 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı ve taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 'Bir Ağaç Dik, Bir Nefes Ver' mottosuyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler çevre bilincinin artırılması amacıyla fidan dikerek doğanın korunması ve yeşil alanların çoğalmasının önemine dikkat çekti.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si hapis cezasıyla tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Gencin, yaya geçidinden geçmek istediği esnada otomobilin çarpması ile metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.845'e ulaştığını açıkladı.
FAW Grup, bu yılın ilk çeyreğinde araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttığını bildirdi. Grupun toplam satışlarının 100.300 adedini oluşturan Hongqi marka otomobilin satışları ise yüzde 64,3 artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?