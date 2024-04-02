Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı, 2023 yılında 4,48 milyar dolarlık yatırımla 52.000'den fazla programı finanse etti

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BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Temel araştırmalar ve öncü keşifler için önemli bir yerel finansman kaynağı olan Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC), 2023 yılında toplamda 31,8 milyar yuanı (4,48 milyar ABD doları) aşan yatırımla 52.000'den fazla programı finanse etti.

Veriler, vakıf komitesinin kısa süre önce düzenlediği bir toplantı sırasında açıklandı.

Vakfın Başkanı Dou Xiankang 2024 yılında kuruluşun odak noktasının, özgünlüğü ve sınırsız keşfi teşvik etmek olacağını söyledi.

Dou, yetenek fonlama sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi, uygulamalı temel araştırma fonlarının yönetiminin güçlendirilmesi ve uluslararası bir araştırma fonlama departmanının kurulması için çaba gösterileceğini söyledi.

Dou, vakfın bilimsel ve teknolojik kaynakları en yenilikçi ve dinamik öncü araştırmacılara tahsis edeceğini de sözlerine ekledi.